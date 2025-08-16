Türk savunma sanayiinde milli dönem

oketsan Genel Müdürü Murat İkinci, ürettikleri füze, mühimmat ve roketlerdeki yerlilik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Ankara'daki tesislerde gazetecilerle bir araya gelen İkinci, Roketsan'ın Türkiye'nin en büyük AR-GE merkezlerinden biri olduğunu anlatarak, 6 binin üzerinde çalışanla Türk savunma sanayiine katkıda bulunduklarını söyledi. Baykar'dan sonra Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma sanayii şirketi olduklarını vurgulayan İkinci, Roketsan'ın cirosunun her yıl dolar bazında yüzde 40'ın üzerinde arttığını bildirdi. Bu büyümenin büyük kısmının ihracat odaklı olduğuna vurgu yapan İkinci, "İki tane çok temel amacımız var. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri için dünyadaki en iyi silah sistemlerini geliştirmek. İkincisi de bu silah sistemlerinin ihracatını yaparak dost ve kardeş ülkelere sunmak" dedi.