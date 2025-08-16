Türkiye’den İsrail’e sert tepki: Sonuna kadar Filistin’in yanındayız

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını birbirinden ayrıştırma ve Kudüs'ün etrafındaki Filistin topraklarını da koparma kapsamında 3 binden fazla yeni konut inşası planına Türkiye'den sert tepki geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, karara ilişkin, "Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz" ifadesini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İşgalci İsrail'in, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden koparmaya yönelik hain planı, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını yok sayan, Filistin'in toprak bütünlüğünü hedef alan ve soykırım planının bir parçası olan açık bir saldırıdır. Bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde reddediyoruz. En yakın zamanda Filistin bayrağı özgür Filistin'in semalarında dalgalanacaktır. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı mücadelesini sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."



LANETLİ SOYKIRIM EYLEMLERİNDEN BİRİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şunları kaydetti: "İsrail'in yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda Filistin devletini tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin devletinin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz."