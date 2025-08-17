AK Parti’li Yayman’dan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2024 İnsan Hakları raporuna tepki

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu raporda Türkiye'ye dair yer alan iddiaları "büyük bir üzüntü ve hayretle karşıladıklarını" belirtti.



"TÜRKİYE KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM EDİYOR"



Raporda dile getirilen görüşlerin Türkiye'nin hukuk, güvenlik ve insan hakları konusundaki kararlılığını gölgelemeye dönük çabaların ürünü olduğunu ifade eden Yayman, şunları kaydetti:



"Türkiye, her vatandaşının hakkını ve özgürlüğünü korumak için kararlılıkla hareket etmektedir. Ülkemiz, başta evrensel hukuk ve demokrasi normları olmak üzere daima uluslararası kurumlarla eşgüdüm içerisindedir. Terörle mücadelemizi milletimizin güvenliği için yürütürken aynı zamanda insan haklarını ve hukuk düzenini korumaya devam ediyoruz. Size rağmen devam edeceğiz."



"TÜRKİYE ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"



Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya kapılarını açtığını hatırlatan Yayman, insan onurunu esas alan politikalarıyla ülkenin özgürlük ve güvenliği birlikte gözeten bir anlayış sergilediğini ve bunun uluslararası alanda örnek oluşturduğunu vurguladı.



"Bu rapor, gerçekleri çarpıtmak ve Türkiye'yi karalamak dışında bir amaca hizmet etmemektedir." değerlendirmesinde bulunan Yayman, "Biz, milletimizle birlikte, hukukun üstünlüğünü savunmaya, özgürlükleri korumaya ve ülkemizi güçlü, güvenli ve adil bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Yayman, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



"Bize hukuk ve insan hakları dersi vermeye çalışanlar dönüp kendilerine baksınlar. Kendi demokrasi ve insan hakları sicillerine bakıp utansınlar. Gazze'ye susanlar bize söz söyleyemezler."