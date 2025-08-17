Aziz İhsan Aktaş İBB çetesinin hedefinde

CHP'li belediyelerde dönen kirli işleri ifşa eden Aziz İhsan Aktaş, belediyelere yönelik soruşturmalardaki en kritik isim oldu. Aktaş'ın adı 13 Ocak 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü" soruşturmasıyla gündeme geldi. Aktaş'a suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak suçları yöneltildi. Şirketlerine el konuldu, mal varlıklarına tedbir konuldu. Nisan ve Mayıs 2025'te etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Aktaş'ın verdiği ifadelerle, Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Seyhan, Ceyhan belediyeleri ile İBB iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde yapılan usulsüzlükler deşifre oldu.