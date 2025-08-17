Çanakkale’de tarihi alan kapatıldı! Tahliye edilen köy sayısı 6’ya yükseldi...

TARİHİ ALAN'IN KUZEY HATTI GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI



Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı.Çanakkale'de yaşanan yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişler durduruldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde çıkan yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.