Çanakkale'de devam eden orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor | Video 17.08.2025 | 15:54 Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir müdahale etmeye devam ediyor.

Yangın dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 12 uçak, 18 helikopter karadan ise 155 arazöz, 8 iş makinası 899 personel ile müdahale devam ediyor.