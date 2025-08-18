Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı. Başkan Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.

NEXT SOSYAL BİR MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Next Sosyal'in 1 milyon kullancıya ulaştığını duyurmuştu

