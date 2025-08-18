Gençlerin model uydusu uzayın kapılarını araladı

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda (MUY) genç mühendisler ilk kez "Yakın Uzay" ile buluştu. Yaklaşık üç saat süren görevlerin ardından model uyduların güvenli şekilde yere indirildiğini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, stratosfere ulaşan model uyduların, görev kapsamında çift yönlü haberleşme ile aralarında 50 kilometre mesafe bulunan iki ayrı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini aktardığını açıkladı.

Uraloğlu, teknik performansların Uçuş Sonrası İnceleme (PFR) süreciyle hakemler tarafından detaylı olarak değerlendirildiğini kaydederek, yarışmanın şampiyonunun 90.05 puan ile MERGEN (Erciyes Üniversitesi), ikincinin 85.23 ile AzST-K3 (Millî Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan), üçüncünün ise NazarX (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) takımları olduğunu açıkladı.

VİZYONUN BİR PARÇASI

Uraloğlu, "Tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum. Kazananlar, sadece ödül alanlar değil; bu yarışmaya katılıp ülkelerine hizmet etme azmine sahip olan tüm gençlerimizdir. TÜRKSAT 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz" dedi. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın yalnızca bir mühendislik yarışı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu yarışmalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini tasarlayacak zekâ, azim ve kabiliyet sizde var" dedi. ANKARA