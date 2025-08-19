Gelibolu’da acı tablo

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında başlayan orman yangını rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına 12 uçak, 18 helikopterle havadan, 343 kara aracı ve toplam 1300 personelle karadan müdahale edildi. Gelibolu'nun Karainebeyli, Ilgadere köyleri ile Eceabat'a bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Beşyol köyleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yangın riski azaldığı için boşaltılan 7 köyde yaşayan vatandaşlar isteğe bağlı olarak yeniden evlerine döndü.

'ORMANI KORUMAK VATANI KORUMAKTIR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada "Orman kahramanlarımızın cansiperane mücadelesi sonucunda Çanakkale Gelibolu'da orman yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan yeşil vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ZİYARETE AÇILDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle kapalı olan Tarihi Alan'ın kuzey hattı (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



ÇEVREYİ SÜRDÜ, ZEYTİNLİĞİNİ KURTARDI

ECEABAT ilçesine bağlık Kumköy yakınlarında İrfan Çimen'e ait zeytin bahçesinin çevresi yandı. Zeytin ağaçlarının çevresini sürdüğü için alevlerin bahçesine ulaşmadığını söyleyen Çimen, "Sürülmeyenler, çevresinde anız olanlar yanıyor. Yanmaması için sürüyoruz, sürünce yanmıyor. Burayı yanmış görünce her şeyden soğudum. Buradaki ağaçlar, 50 yıl geçse bile yerine gelmez" diye konuştu. Öte yandan Adana'nın İmamoğlu ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde iki ayrı noktada çıkan orman yangını da söndürüldü. Yangının iki ayrı noktada çıkması nedeniyle kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



ARILARI TÜTSÜLEDİ ORMANI YAKTI

11 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 80 hektar sedir ormanının yandığı yangının, arıcı R.D.'nin (54) arılarını sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ortaya çıktı. Sorgusunda suçunu itiraf eden R.D. tutuklandı.