DMM: ‘Ormanların talan edildiği’ iddiası gerçek dışı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Samsun ve Zonguldak'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasıyla ilgili sosyal medyada yer alan "Ormanlar talan ediliyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

15 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile fiilen orman vasfını yitirmiş, taşlık ve kayalık 99.4 hektarlık alan orman sınırlarından çıkarıldı. Bu kararın orman ekosistemine zarar vermediği, yalnızca verimsiz alanları kapsadığı belirtildi.

Ayrıca, çıkarılan alanın en az iki katı olan 198.8 hektarlık Hazine arazisinin Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilerek yeni orman alanı oluşturulacağı vurgulandı. Açıklamada, devlet ormanlarının Hazine adına tescilli olduğu ve bu alanlarda tüm işlemlerin Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü hatırlatıldı.

Söz konusu kararın ormanların talanı veya konut projelerine açılmasıyla ilgisi olmadığı, tam tersine orman varlığını artırmaya yönelik yasal bir düzenleme olduğu ifade edildi.