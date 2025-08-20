İsrail’in zulmü tarihe kara leke olarak geçmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın El Pais Gazetesi için "Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi" başlıklı makale kaleme aldı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'de İspanyolca yayımlanan makalede Erdoğan, insani yardımın siyaset üstü bir vicdan meselesi olduğunu, Türkiye'nin mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı. İletişim Başkanlığı, internet sitesinde de paylaştığı makaleyi Erdoğan'ın, 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle kaleme aldığı bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

GÜVENİLİR MÜTTEFİK

İspanya, NATO'daki en güvenilir müttefiklerimizden biridir. Adana'da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi bunun somut ve güçlü bir ifadesidir. İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimize verdiği samimi destek, ortak hedeflerimizin derinliğini yansıtmaktadır. Biz, bu stratejik ortaklığı, bölgesel ve küresel sınamalara karşı birlikte geliştireceğimiz güçlü adımlarla taçlandırmakta kararlıyız. Medeniyetler İttifakı'nın 20'nci yılında, farklılıkları çatışma unsuru değil zenginlik kabul eden anlayışımız, küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde mazlum halklara umut ve dayanışma mesajı vermektedir.

EN AĞIR İMTİHAN

Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bugün, Dünya İnsani Yardım Günü'nde, karşımızda duran acı gerçek, 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarından yoksun olmasıdır. Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir. Türkiye olarak, tarihimizden gelen engin insani yardım geleneğiyle, mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın her coğrafyada uzattığımız yardım eli, insanlık onurunu savunma ve vicdanımızın sesini duyurma irademizin en güçlü göstergesidir. Bu anlamda, İspanya da köklü insani yardım geleneğiyle bu vicdani duruşun güçlü bir ortağıdır.



'TÜRKİYE, AFRİKA'DA YAŞANAN İNSANİ KRİZLERE KAYITSIZ KALMADI'

Türkiye'nin geçmişten bugüne Afrika'da yaşanan insani krizlere kayıtsız kalmadığının altını çizen Erdoğan, Somali'deki ağır kuraklık felaketine dikkati çekmek ve kardeş Somali halkıyla dayanışmayı göstermek üzere 2011 yılında gerçekleştirilen Mogadişu ziyaretinin, uluslararası toplumda yankı uyandırdığını hatırlattı. Erdoğan, hemen ardından kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde Somali'ye insani yardım seferberliği başlatıldığını, kurulan sulama sistemleriyle sürdürülebilir kalkınma yolunda kalıcı çözümler sunulduğunu ifade etti. Türkiye'nin Sudan'a, BM verilerine göre 30 milyonu aşkın kişinin insani yardıma muhtaç olduğu zor koşullarda gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve yangınla mücadele ekipmanlarıyla destek verdiğini belirten Erdoğan, Nyala'da, TİKA'nın katkılarıyla hizmete açılan Türk- Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgedeki önemli sağlık kuruluşlarından biri olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.



'ACILARIMIZ ORTAK BİR ÇIĞLIKTIR'

Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından İspanya'dan gelen arama kurtarma uzmanları ile Hatay Arsuz'da İspanya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın kurduğu sahra hastanesinde görev yapan İspanyol doktor, hemşire ve teknisyenler başta olmak üzere tüm yardım gönüllülerine bir kez daha şükranlarını sundu. Erdoğan, "Türkiye olarak bizler, 'Birimizin yaşadığı acı, hepimizin vicdanında yankılanan ortak bir çığlıktır' anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.



FİLİSTİN İÇİN SAHADA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

İnsani yardımı, kalkınma ve sürdürülebilirlik perspektifiyle buluşturan yaklaşımın tezahürü olarak gelişmekte olan ülkelerden binlerce öğrenciye Türkiye'de burs imkânı sağladıklarını, kültürel miras alanlarının restorasyonu ve bu alanda verilen eğitimlerle insanlığın ortak hafızasını koruduklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

Son dönemde İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı kuşatma, aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim'den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Türkiye, Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA'ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan insani bir seferberlik gerçekleştirmiştir. Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz. Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz. Zira insani yardım siyaset üstüdür, bir vicdan meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani yardımın engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimi olduğunu belirtti.

Türkiye ve İspanya'nın, dünyanın en eski medeniyet havzalarından biri olan Akdeniz'in iki yakasında evrensel değerlere gönülden bağlı iki dost, güçlü birer müttefik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "NATO çatısı altında yürüttüğümüz afet tatbikatları, düzensiz göçmenlere yapılan insani yardımlar ve zor zamanlarda birbirimize verdiğimiz destek, bu kardeşliğin somut delilleridir. Dayanışma ruhu iki halkı coğrafyanın ötesinde güçlü bir gönül birliğine taşımaktadır. İşte, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

