Son Dakika | Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü! "Netanyahu hükümetinin planı kabul edilemez"

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ortaklığın giderek güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini kuvvetlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.