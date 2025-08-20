Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Giriş Tarihi: 20.8.2025 13:39 Son Güncelleme: 20.8.2025 13:58

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede bölgesel konular ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Alaska'da Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı.

Putin, Türkiye'nin İstanbul'da Ukrayna temsilcileriyle yapılan görüşmelere sağladığı desteği takdir etti.

Görüşmede ayrıca, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini masaya yatırıldı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
