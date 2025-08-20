SON DAKİKA | CHP’de koltuğu koruma telaşı! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tasfiye operasyonu





15 Eylül'deki duruşmadan herhangi bir sonuç çıkmasını beklemeyen parti yönetiminin, bir an önce 39. Olağan Kurultayı toplayıp mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmayı amaçladığı, buna ek olarak örgütlerdeki tüm iç muhalefeti de bastırmayı hedeflediği iddia ediliyor.