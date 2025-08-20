Son dakika | TBMM önünde aracını yakan provokatör tutuklandı!

Son dakika: TBMM önünde, önceki sabah beyaz renkli Toros marka bir araç alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında olayın failinin Mersin'de ikamet eden, çok sayıda suç kaydı bulunan ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen M.E.F. olduğu tespit edildi. Şüpheli M.E.F kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video

ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMADI DİYE YAKMIŞ

Yapılan incelemelerde gözaltına alınan şüphelinin hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı tespit edildi. 57 yaşındaki şüphelinin, aralarında "hırsızlık", "motorlu taşıt hırsızlığı", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Psikiyatri tedavisi gördüğü şüphelinin, 11 Mayıs 2018'de de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Çankaya İlçesi TBMM önü İçişleri Bakanlığı karşısında aracını yakan şüpheli M. E. F. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.