TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video

19.08.2025 | 12:44

Ankara'da, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen M.E.F., Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde otomobilini yaktı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda suç kaydı olduğu ifade edilen M.E.F. gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle Mersin'den gelen M.E.F., TBMM önünde kullandığı 33 FC 312 plakalı otomobilini yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Ağustos 2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

