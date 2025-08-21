İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2012 yılında, "trafiği azaltmak ve sağlıklı yaşama destek olmak" amacıyla hayata geçirilen İSPARK'a bağlı İSBİKE projesi, milyonlarca liralık yatırım ve bakım-onarım masraflarına rağmen işletilemedi. 2023 yılı sonunda bakım yapılacağı gerekçesiyle bisikletlerin 6 aylığına toplandığı açıklanmıştı. Ancak aradan geçen bir buçuk yıla rağmen İSBİKE'ların hizmete dönmediği ve birçoğunun hurdaya ayrıldığı ortaya çıktı.

DEPODA GÖRÜNTÜLENDİ

"Sağlıklı yaşam, çevreci ulaşım" sloganıyla İstanbul'un çeşitli noktalarına kurulan İSBİKE istasyonlarının büyük kısmında bisikletlerin aktif olmadığı görüldü. Boş kalan istasyonlar vatandaşların tepkisini çekerken, sosyal medyada da birçok kullanıcı durumu eleştirdi. Toplatılan İSBİKE bisikletlerinin büyük kısmının hurda halde bir depoda bekletildiği görüldü. Çevreci ulaşım iddiasıyla kurulan sistemin atıl hale getirilmesi, hem kamu kaynaklarının heba edilmesi hem de çevre kirliliği oluşturması açısından tepki çekti.

HER GEÇEN YIL SAYISI DÜŞTÜ

İBB'nin 2021 yılı faaliyet raporuna göre 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletle hizmet veren İSBİKE'ın, 2022 yılında 239 istasyona ve bin 665 bisiklete, 2023'te ise 239 istasyon ve bin 193 bisiklete düştüğü açıklandı. 2023 yılı sonunda toplatılan bisikletler 2 yıldır Kartal ve Bakırköy'deki depolarda çürümeye bırakıldı.

BİR AÇIKLAMA YOK

Öte yandan, İBB yönetiminin hurdalıkta çürüttüğü bisikletleri elektrikli bisiklete çevirme planı olduğu, bu kapsamda ihaleye çıkarak bisikletleri yenileyeceği ve yeni sisteme entegre edeceği iddia edildi. Ancak İBB yönetimi çürüttüğü bisikletlerin akıbetiyle ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

OLMAYAN BİSİKLET ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM

KENT genelinde hiçbir yerde görülmeyen ve vatandaşlar tarafından kullanılamayan bisiklet ücretlerine 2024 yılı Haziran ayında yüzde 100 zam yapıldı. İBB Meclisi Haziran ayı üçüncü birleşiminde ele alınan gündem maddesinde yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan bin 148 liraya yükseltilmesi talep edildi. Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi. Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.