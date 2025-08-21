Muhittin Böcek’in oğlu tutuklandı

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında, Böcek'in belediye ihaleleri üzerinden milyonlarca lira aldığı, bu paraları lüks araç ve gayrimenkul alımlarında kullandığı, döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla aklamaya çalıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, önceki gün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Gökhan Böcek, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Gökhan Böcek, MASAK raporları, banka hareketleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.