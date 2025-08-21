Pis koku İzmir’e kâbus gibi çöktü

İzmir'de geçen yıl körfezdeki kirliliğe ve toplu balık ölümlerine bağlı olarak duyulan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıktı. Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Murat Özdemir (44), sıcak havalarda insanların sahil kenarında oturmak istediğini fakat pis kokunun zamanla insanı hasta edebileceğini ifade ederken,

Emrah Eser (38) ise "Kötü koku yoğun bir şekilde duyuluyor. Daha temiz bir çevrede yaşamayı hak ediyoruz. Gerekli adımların atılmasını isteriz. Buraya stres atmaya geliyoruz. Deniz de kirli. Bu nedenlerden dolayı sahil kenarında rahat rahat yürüyemiyoruz" dedi.

İKİ AYLIK SU KALDI

İzmir'de çöp ve pis koku kaynaklı olumsuzluklara bir de susuzluk eklendi. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5 seviyesine kadar düştü. Su ve Kanalizasyon İdaresi İZSU kent genelinde planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başladı. Uzmanlar ise İzmirlileri su kullanımı konusunda uyarıp kentin 2 aylık suyu kaldığını belirtti.