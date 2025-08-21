Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Bakan Göktaş Meclis’teki komisyonda açıkladı

ASGARİ ÜCRET KADAR AYLIK: Şehit anne ve babasına verilen aylıklar asgari ücret düzeyine çıkartılsın. Hem anne hem de babaya ayrı ayrı birer asgari ücret kadar aylık verilsin.

GAZİ ERLERİN AYLIKLARI: Gazi Mehmetçiklere (erler) verilen aylık yükseltilsin, rütbeliler ile aralarında fark azaltılsın.

ORTEZ - PROTEZ: Ortez ve protez sadece Ankara'da yaptırılabiliyor. Gaziler aylarca Ankara'da kalmak zorunda kalıyor. Bu nedenle gazilere başka illerde bu tedaviyi yaptırma imkanı sağlansın.