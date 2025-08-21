Uyuşturucu skandalı ölümle bitti

14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda, kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, bir iş bulma sitesi üzerinden tanışarak samimi olduğu Avukat Göksu Çelebi ile önce birlikte alkol aldı, daha sonra da uyuşturucu kullanmaya karar verdi. İçer'in ifadesine göre, daha önce irtibatta olduğu birinden temin ettiği 8 gram kadar uyuşturucunun yarısının parasını Göksu Çelebi verdi. Uyuşturucu kullandıktan sonra krize giren Çelebi, hastanede tedavi altına alındı. 37 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Göksu Çelebi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KİRLİ İLİŞKİLER AĞI

Gökalp İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. İçer'in ismi, yalnızca bu uyuşturucu vakasında değil, aynı zamanda sahibi olduğu ICRYPEX Kripto Varlık AŞ üzerinden yürütülen kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis soruşturmalarında da geçiyor. Emniyet'in hazırladığı rapora göre, ICRYPEX, 2018 yılında Gökalp İçer ve Deniz Topsakal tarafından kuruldu. Şirket kısa sürede Beşiktaş Basketbol Takımı, Altay Spor Kulübü, gazeteci Fatih Altaylı ve sürüş eğitmeni Zafer Akçay ile sponsorluk anlaşmaları yaptı. Şirketin ortakları arasında, İBB yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanan Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol da yer alıyor. MASAK raporlarında ICRYPEX ile Munte Bilişim arasında yüksek tutarlı şüpheli para transferleri tespit edildi.

ANKARA'DA YARGILANACAK

GÖKALP İçer, ayrıca İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Azerbaycanlı üç yatırımcıyı dolandırma suçlamasıyla açılan davadan beraat etti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ayrı bir soruşturmada; suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık, şantaj, suç gelirlerini aklama ve kişisel verileri hukuka aykırı elde etme gibi suçlardan hazırlanan iddianamenin, yetkisizlik kararıyla İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi. Bu dosyada ilk duruşma 16 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.