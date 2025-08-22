Başkan Erdoğan’dan Zengezur Koridoru’na katkı sağlayacak proje için mesaj: Çok önemli kalkınma hamlesidir

"Proje büyüklüğü 2,4 milyar Avro, toplam uzunluğu 224 kilometre olan yeni demiryolu hattımız; 5 istasyon, 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 10 köprü, 3 viyadük, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfezden oluşuyor. Zengezur geçişi Demiryolu Hattı üzerinden Azerbaycan ile Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerimizi; Hazar ile Akdeniz havzasını birleştirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın tamamlanması, bölgesel iş birliği ve kalkınmaya çok güçlü bir ivme kazandıracaktır."

Geçişin açılmasının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin üretim ve ihracatını artıracak, ulaşım altyapısını geliştirecek, Akdeniz'in turizm kapasitesini daha da güçlendireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki demiryolu ağının genişletilmesinin de bölgesel ticarete son derece olumlu yansımaları olacaktır. Hem ülkemiz hem bölgemiz için büyük önem arz eden Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattımızın bir kez daha hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

PROJENİN DETAYLARI

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu, Kalyon Holding tarafından 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edilecek. Hat yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandı.