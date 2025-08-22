Son dakika: Yolcu otobüsü yandı! Ankara’da korkutan anlar: İçerisinde 36 yolcu vardı





Otobüste seyahat eden Veysel Özgür ise "Muavinin bir ses duymasıyla araçtan inmemiz bir oldu. Aşağıya indiğimizde aracın motor kısmından alevlerin çıktığını gördük. Sonra hepimizi tahliye ettiler. Çok şükür bir şey olmadı, bütün yolcular sağ salim indi." ifadelerini kullandı.