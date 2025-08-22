Yiğitler meydanı, şanlı zaferin yıldönümüne hazır

Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümünün coşkuyla kutlanması amacıyla yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki gölgelendirme, serinletme sistemi, han otağı, tematik çadırlar ve peyzaj çalışması tamamlandı. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Çarho bölgesinde ise içinde Sultan Alparslan Otağı'nın kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde başlatılan çalışmalar bitti. Üzerlerinde ve iç kısımlarında Selçuklu motiflerinin yer aldığı keçeden yapılmış Han Otağı ile tematik çadırların kurulduğu alanda, etkinlikler 22-26 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.