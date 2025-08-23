İslam âlimleri Gazze için buluştu

İstanbul, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla düzenlenen önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünya genelinden 50'den fazla ülkeden 100'ü aşkın İslam âlimi, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" temalı konferansta bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de bir millet yok ediliyor. Bütün tarih, kültür, medeniyet, vicdan, ahlak, hukuk yok ediliyor" dedi. 'Ey Gazze hepimiz yanındayız' diyerek konuşmasına başlayan İslam Âlimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise Gazze'deki mazlumlar için 28 Ağustos gününün oruç ve dua günü ilan edildiğini duyurdu.