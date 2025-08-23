İstanbul barajları kritik seviyede

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk oranı % 44.08 olarak ölçüldü. Bu oran, kentin su ihtiyacını karşılayan on barajın toplam kapasitesini yansıtıyor. Son 14 günlük veriler, su seviyelerinde genel bir düşüş eğilimi olduğunu ortaya koyuyor. Güncel verilere göre barajlarda doluluk oranları şöyle: Ömerli % 40,87, Darlık % 56,07, Elmalı % 63,17, Terkos % 49,1, Alibey %27,63, Büyükçekmece % 44,62, Sazlıdere % 39,71, Istrancalar % 31,38, Kazandere % 26,78 ve Pabuçdere % 35,85. Özellikle Alibey, Kazandere ve Istrancalar barajlarında doluluk oranlarının % 30'un altında seyretmesi dikkat çekiyor.