SABAH yazdı yardım yağdı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Nejdet Durakçı, 11 yaşındaki doğuştan engelli kızı Hiranur kışın üşümesin diye internetten ikinci el kombi almak isterken dolandırıldı. 10 bin liraya anlaştığı kombi için dolandırıcılara 43 bin lirasını kaptıran Durakçı "Bu para burundan beslenen kızımın beslenme makinesinin parasıydı" dedi.

Solunum ve beslenme cihazlarına bağlı yaşamak zorunda olan küçük kızın ailesi, biriktirdikleri tüm umutlarını dolandırıcılara kaptırınca yıkıldı. SABAH, baba ve kızın dramını gündeme taşıdı. Durakçı ailesinin dramı, Kayseri'nin vicdanını harekete geçirdi. Siyasetten sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlardan hayırseverlere kadar uzanan geniş bir vicdan ittifakı devreye girdi.

İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duruma kayıtsız kalmayarak, Hiranur'un evine kombi alınması için talimat verdi. Selçuk Amca Derneği ise Hiranur'un solunum, beslenme ve diğer tüm medikal ihtiyaçlarını üstlendiklerini duyurdu. Destek dalgasına "Kıvırcık Yollarda" programı ile tanınan Muharrem Ekincioğlu da katıldı.

Ekincioğlu, yalnızca Durakçı ailesine değil, tüm ihtiyaç sahibi ailelere el uzatacaklarını belirterek, "Yıkılan hayalleri yeniden onaracağız" dedi. Kiçiköy Mahallesi Muhtarı Bekir Hastürk ise yaptığı açıklamada, "Bu iyilik hareketine sessiz kalmayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Selçuk Amca Derneği ile diğer hayırseverlere minnettarız" sözleriyle teşekkürlerini dile getirdi. Belediye ekipleri kısa süre içinde kombiyi aileye teslim ederken, evdeki diğer eksikler de tek tek not edildi.