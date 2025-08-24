Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü: Kabine’nin adresi yine Ahlat olacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı'nın Ahlat programına ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacaktır. 26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır. Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, 'ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."