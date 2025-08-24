Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde, Kabine'nin adresi yine Ahlat olacak | Video

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü nedeniyle yarın Bitlis'te törenler yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat'ta toplanacak.