Türk bayrağını al Boğaz’a gel

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde 30-31 Ağustos'ta düzenlenecek olan TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu, TCG Hızırreis denizaltısı ve yapılan restorasyonla sefere hazır hale getirilen Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona yatının da aralarında bulunduğu toplam 7 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Türk Donanması'na ait en gözde gemilerin Boğaz geçişi 15.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayarak Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasıyla devam edecek. Gemilerin geçişi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlanmasıyla sona erecek.

'TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ'

'Türk bayrağını al, gel' çağrısıyla duyurulan etkinlikte binlerce kişi İstanbul Boğazı kıyılarından geçişi izleyebilecek. İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, tüm İstanbulluları geçişi izlemeye davet etti ve "Halkımızı Boğaz boyunca bekliyoruz, biz orada olacağız, bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Herkesin Zafer Bayramı'nı kutluyorum, 'mavi vatan' bizim için çok önceliklidir" dedi. TCG Savarona ve TCG Anadolu, TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerinden çocukları da ağırlayacak. Katılımcılar, hem millî donanmanın bir parçası olmanın gururunu yaşayacak hem de unutamayacakları bir gün geçirecek.

TEKNOFEST MAVİ VATAN 30-31 AĞUSTOS'TA

Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek. Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak. Genç yetenekler, platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.

SAVARONA 10 AYDA HAZIRLANDI

Atatürk'ün mirası Savarona, 2013'te Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilmiş ve 2015'ten itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda muhafaza edilmeye başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilen yat restorasyona alınmıştı. Yat yapılan restorasyonla 10 ay gibi kısa bir süre içinde seyir yapabilecek hale getirildi. ANKARA

ÇANAKKALE'DEN İSTANBUL'A 'ZAFER YOLCULUĞU'

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genç TCG Anadolu Gemisi ile Çanakkale'den İstanbul'a Zafer Yolculuğu'na katıldı. Millî Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programda gençler,

Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu ile yolculuk yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadı. Yolculukta, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında derece alan toplamda 350 genç yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gün boyunca gemide gençlere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu.