Başkan Erdoğan, Ahlat’ta Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Erdoğan, mezarlık girişinde şehit aileleri ve gazilerle selamlaştı, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Mezarlıkta saygı nöbeti tutan ve Selçuklu Alp kıyafeti giyen Jandarma Genel Komutanlığı Birliği'ni selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevli askerin Selçuklu dönemi saygı nöbeti tekmilini okumasının ardından şahidelerin bulunduğu alana geçti.

Burada şehitler için dua eden Erdoğan, beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

BAHÇELİ İLE SOHBET ETTİLER

Erdoğan, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşerek, bir süre sohbet etti.

SELÇUKLU KABRİSTANI'NA ZİYARET

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız" derken iki lider daha sonra kabristan ziyareti yaptı.

Ahlat Selçuklu Kabristanı'na gelen iki lider, şehitlerin mezarları başında dua okudu.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabristan ziyareti sonrası MHP lideri Bahçeli'yi Ahlat'taki evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta: Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ettiler