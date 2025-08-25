Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta: Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ettiler
25.08.2025 | 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.

