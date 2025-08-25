Bütün bunlar tam bağımsız Türkiye için

Boğaz'dan geçiş yapan TCG Anadolu'da açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB-3'ün kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA olduğunu belirterek, "ABD'nin de benzer iddiası vardı ancak TB-3 bu iddiayı tamamladı" dedi.

Bayraktar, gemide görev yapan genç mühendislerle ilgili olarak, "Bu gemide yüzlerce gencimiz var, Türkiye'nin her yerinden gelmişler ve Mavi Vatan için teknoloji geliştiriyorlar, yarışıyorlar, ter döküyorlar" dedi. Bayraktar, "Bütün bunlar hem semalarımızda, hem karamızda, hem de Mavi Vatan'da tam bağımsız hür olalım diye yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Savarona hakkında ise, "Gemiyi restore etmeden ziyaret etme imkanım oldu. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl olur da böylesine bir eser, o hale düşürülmüş diye üzüldüm. Bir anlamda akamete uğratılmış bir eserin inşa edilmesi oldu. İçerisinde her köşe tarihle dolu. Savarona'yı da ziyaret etmesini tavsiye ediyorum gençlerimizin" dedi.