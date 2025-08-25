Kabine Ahlat’ta toplanıyor

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat ve Malazgirt'te bir dizi programa katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgede olacak. Bugün Ahlat'ta yarın ise Malazgirt'te programlara katılacak. Ahlat programında Kabine Toplantısının da yapılması öngörülüyor. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları Ahlat ve Muş'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinlikler kapsamında bugün Ahlat ilçesinden kardeşlik mesajları verecek. Ziyarette Devlet erkanı da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt'te katıldığı programlarda terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik açıklamalarda bulunacağı öngörülüyor. Ahlat'ta Kabine Toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Kabine Toplantısında, terörsüz Türkiye çalışmaları, ekonomideki son gelişmeler, İsrail'in Gazze saldırıları, Zengezur Geçidine ilişkin gelişmeler ve Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Programlar kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar 22 Ağustos'ta başladı. Birçok etkinlik ile vatandaşlar Millet Bahçesi'ni doldurdu. Ahlat'ta programın kapanışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma ile yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte halka hitap edecek.