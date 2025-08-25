SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli mesajlar: Türkiye’nin istikbali güvence altındadır

"ZENGEZUR BÖLGE İÇİN BARIŞ PROJESİDİR"

Zengezur bölge için barış projesidir. Diğer projelerin yapımı da devam ediyor. Toplam 13 bin 919 km'ye çıkardığımız demiryollarımıza yeni hatlar eklemeyi sürdürüyoruz. Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 km'ye çıkarmaktır.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE DAHA ÇOK YÜZLEŞİYORUZ"

İklim değişikliği ile daha çok yüzleşiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz zirai don olayında çiftçilerimizin yanında olmak için ilk andan itibaren sahadaydılar. Çiftçimize 7 milyar TL zarar ödemesi yapıldı. 16 milyar TL daha ödeme yapacağız. Öte yandan sigortası olmayan üreticilerimizin zararlarını da karşılıyoruz. Toplamda 46,5 milyar liralık bir desteği kasım ayı sonuna kadar 470 bin üreticimizin hesaplarına yatıracağız. Bunu sadece bir destek değil, üreticimize güven ve sofralarımıza da bereket demek olduğunu vurgulamak istiyorum.