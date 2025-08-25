Video Haber Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

25.08.2025 | 19:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 25:33
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.08.2025 | 19:46
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail hükümeti barış değil, Filistin halkının silinmesini istiyor | Video 08:29
Dışişleri Bakanı Fidan: "İsrail hükümeti barış değil, Filistin halkının silinmesini istiyor" | Video 25.08.2025 | 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat’ta: Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret ettiler 10:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta: Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ettiler 25.08.2025 | 15:00
Başkan Erdoğan: Ahlat, Kızılelma’nın anahtarıdır | Video 16:21
Başkan Erdoğan: "Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır" | Video 25.08.2025 | 13:59
TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo 22:59
TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo 24.08.2025 | 18:27
Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı | Video 01:07
Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı | Video 24.08.2025 | 16:40
Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünde, Kabine’nin adresi yine Ahlat olacak | Video 01:26
Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde, Kabine'nin adresi yine Ahlat olacak | Video 24.08.2025 | 13:22
Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor | Video 02:39
Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor | Video 24.08.2025 | 13:20
TCG Anadolu ve Savarona, Boğaz’da halkı selamlayacak | Video 08:42
TCG Anadolu ve Savarona, Boğaz'da halkı selamlayacak | Video 24.08.2025 | 12:19
Bakan Kurum’dan, Ankara’daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım | Video 01:12
Bakan Kurum'dan, Ankara'daki geri kazanım sanayi sitesine ilişkin paylaşım | Video 23.08.2025 | 15:31
Jandarma’dan Antalya’da sahte-kaçak alkol imalatçılarına operasyon | Video 00:55
Jandarma'dan Antalya'da "sahte-kaçak alkol imalatçılarına" operasyon | Video 23.08.2025 | 09:47
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı 00:45
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı 22.08.2025 | 21:56
Tecavüz ediyorlar diye çığlık attı, yardıma gelenleri darp etti 02:31
"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darp etti 21.08.2025 | 20:34
Bercan Tutar | Türkiye’nin önündeki tek engel 04:04
Bercan Tutar | Türkiye'nin önündeki tek engel 21.08.2025 | 16:25
Okan Müderrisoğlu | Hürkuş ile Allahuekber beraberliği 03:24
Okan Müderrisoğlu | Hürkuş ile Allahuekber beraberliği 21.08.2025 | 16:21
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: ’Suriye çeyreği’ | Video 04:10
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video 21.08.2025 | 16:03
Faruk Erdem | Memur ve emekliye yeni maaş 06:13
Faruk Erdem | Memur ve emekliye yeni maaş 21.08.2025 | 16:00
Mahmut Övür | Bir avukatın ölümü ve bir ülkenin silkinişi 03:26
Mahmut Övür | Bir avukatın ölümü ve bir ülkenin silkinişi 21.08.2025 | 15:58
Haşmet Babaoğlu | İhtiyarlara yer yok... mu? 03:00
Haşmet Babaoğlu | İhtiyarlara yer yok... mu? 21.08.2025 | 15:48
İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi! Uzman isimden çarpıcı yorum: Senelik maliyeti 18 milyar dolar | Video 06:13
İstanbul’un bisikletleri çürümeye terkedildi! Uzman isimden çarpıcı yorum: "Senelik maliyeti 18 milyar dolar" | Video 21.08.2025 | 12:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY