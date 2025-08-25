Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.08.2025 | 19:46
