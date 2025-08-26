CHP’li belediyeye şantiye tepkisi

HP'li Etimesgut Belediyesi'nin Yenibağlıca Mahallesi'nde bulunan şantiye deposundaki kum ve gübre yığınları, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Taçelit Villaları ve Balabey Konakları sakinleri, toz ve kötü kokudan camlarını açamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinden Aysun Gülpınar, "Evimizin içi, masalarımız, balkonlarımız sürekli toz içinde. Bahçemize kahvaltı için çıkamıyoruz, çocuklarımızı dışarıda oynatamıyoruz. Camı dahi açamıyoruz. Hijyen ve sağlık açısından çok kötü bir durumdayız. Sağlığımız tehlikede. Artık bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. Pelin Özok ise, "Yemek yerken toz doluyor, balkona masa kuramıyoruz. Sadece toz değil, burada dev bir gübre yığını da var. Affedersiniz ama kokusu lağımdan beter. Etimesgut Belediyesi'nden tek bir geri dönüş olmadı. Bu kadar başıboşluk olur mu?" diye konuştu. Mahallede incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Yalçın ise, "Bu yığınlar kaldırılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.