Bakanlığa bağlı TOKİ tarafından, Osmaniye Merkez ilçesi Yaverpaşa Mahallesi'nde, 108 bin metrekare alan üzerine 50 bloktan oluşan 1017 deprem konutu yapıldı. 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan güvenli konutlar, geçtiğimiz mart ayında hak sahiplerine teslim edildi. Konutların yanı sıra 300 kişilik cami ve 10 ticarethanenin yapımında ise sona gelindi. Yaşamın başladığı Yaverpaşa Mahallesi'nden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Söz verdiysek, yaparız" ifadelerini kullandı. Görüntülerde yer alan hak sahipleri ise mutluluklarını şu cümlelerle özetledi:

SELDA BARIŞ: Bakanımıza güvendiğimiz için bunu bekliyorduk. Hiçbir zaman aksilik olmaz dedik. Çok şükür evlerimize kavuştuk. Allah olmayanlara nasip etsin.

ZEYNEP KOCAMAN: İşçiler, gece gündüz çalıştı. Hepimiz görüyoruz, hâlâ da yapıyorlar, çalışıyorlar. Kolay bir süreç yaşamadık. Bir tek biz de değil, 11 il yaşadı. Devlet her zaman yanımızdaydı.

HALİL GÖK: Biteceğine inanmıyordum. 6 ayda bu konutu yapmak her babayiğidin harcı değildir.