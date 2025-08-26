Tuzla KİPTAŞ Konutları’nda ek bütçe krizi

Tuzla Kiptaş Hilal Konutları'nda site yönetimi tarafından 640 kat malikinden, gerekçesiz ve usule uygun olmayan yöntemlerle toplam 22 milyon TL para istendiği iddia edildi. Toplam bin 332 daireli sitede kat malikleriyle yönetim arasında yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşınıyor. İddiaya göre, site yönetimi tarafından kurul kararı olmadan ve "Alınan kararların kat malikine tebligatla bildirilme" usulüne aykırı olarak, kat maliklerine yalnızca Whatsapp üzerinden bilgilendirme yapıldı.

Fiber altyapı, kamera sistemi, interkom ve hidrofor yenilenmesi gibi işlemler gerekçe gösterilerek, daire başına 13 bin 602 TL ücret istenirken; 640 kat malikine toplam 22 milyon TL borç çıkarılmış oldu. Borca itiraz eden kat malikleri, karara aykırı şekilde göreve devam eden site yönetiminin ödeme yapmayı kabul etmeyenleri ise tehdit ettiğini ileri sürdü. 640 kat maliki, topladıkları imzalarla birlikte davayı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşınmaya hazırlanıyor.

Kat maliklerinden Bülent Dursun, istenen paranın tamamen usulsüz olduğunu, site yönetiminin bu süreçte kimseye danışmadan hareket ettiğini belirterek, "Bundan bir ay önce yönetimden bize mesaj geldi. Çeşitli masraflar için kat maliklerinden 13'er bin lira para istendi. Ancak bunu Whatsapp yoluyla gönderiyorlar, Kat Malikleri Kanunu'nda böyle bir şey yok" dedi. Birinci Etap sakinlerinden Turan Durmuş ise site yönetiminin ödeme yapmayan kat maliklerine hakaret ettiğini ve icraya vermekle tehdit ettiğini aktardı. Fadime Türk isimli site sakini de "Devletimizden ve yetkililerden bizzat konuya el atmalarını bekliyoruz" diye konuştu. İHA