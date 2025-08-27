Ada’dan Erdoğan’a teşekkür hediyesi

Bitlis'te geçtiğimiz yıl "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Başkan Erdoğan'dan yardım isteyen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit, aldığı destekle Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olarak sağlığına kavuştu. Ada Koçyiğit ve ailesi dün Ahlat'ta Başkan Erdoğan ile buluşarak "teşekkür" hediyesi verdi.

Baba Musa Koçyiğit, "Kızım Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan'ın karakalem resmini çizmişti. Bugün kızım hediyesini teslim etti. Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Aileme destek oldu" dedi. Ada Koçyiğit ise heyecandan konuşamadığını belirterek, "Resimde Tayyip dedemle Emine abla vardı" dedi. Anne Ceylan Koçyiğit de "Onun gibi muhteşem bir insanın önünde durduk. Bizi dinledi. Çok mutluyuz" dedi.