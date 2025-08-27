DEM Parti heyeti İmralı’ya gidiyor

DEM Parti heyeti, yarın komisyon kurulduktan sonra ilk kez İmralı'ya gidecek. Heyet, komisyon çalışmalarını Öcalan'a aktaracak ve görüş alacak. DEM Parti heyeti, Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduktan sonra yarın ilk kez İmralı'ya gidecek. Heyet, komisyon çalışmalarını Abdullah Öcalan'a aktaracak ve görüş alacak. DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos Perşembe günü Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecektir." Heyet şu ana kadar Öcalan ile 7 defa görüştü. İlk görüşme 28 Aralık 2024'te gerçekleşmişti.