İsrail ve Yunan medyasında ‘Mavi Vatan’ paniği! Türkiye Akdeniz’in hâkimi

Giriş Tarihi: 27.8.2025

İsrail'in Maariv gazetesindeki "Türkler Akdeniz'in hâkimi oluyor" başlıklı analiz haberde Türkiye'nin Libya'da önemli diplomatik hamleler yaptığına dikkat çekilerek "Türkiye için bu, 'Mavi Vatan' vizyonunun gerçekleştirilmesi anlamına geliyor" yorumuna yer verildi.

Yunanistan merkezli Banking News internet sitesi de Maariv'in haberine atıfta bulunarak Türkiye'nin Akdeniz'de oyun kurucu olduğunu yazdı. Rus RT televizyonu da savaş gemisi projelerine dikkat çekerek Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak gemisi projesi MUGEM'in ayrıntılarını aktardı.

