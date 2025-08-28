Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.
Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
AKIN GÜRLEK'E TEHDİT
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta Beyoğlu'nda gerçekleşti. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunan Özel,"Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz" dedi.
"SENİN ALNINI KARIŞLAYACAĞIM"
Özel miting sırasında ise skandal sözler sarf etti. Sürekli tarafsız yargıyı hedef alan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit etti.
Özel, mitingde Gürlek için "Senin alnını karışlayacağım" sözlerini kullandı.
BAKAN TUNÇ: SİYASETEN İFLAS ETTİĞİNİN AÇIK GÖSTERGESİ
Beyoğlu mitinginde skandal ifadelerde bulunan ve yargıya adeta parmak sallayan Özgür Özel'e Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt gecikmedi. Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir.
Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir. Özgür Özel'in önünde iki seçenek var: İplerinden kurtulup gerçekten 'özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin 'özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi? Kendisine tavsiyemiz; Sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi unvanıyla yok olup gidecektir." dedi.