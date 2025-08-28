Başkan Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma Sanayiimiz her alanda destan yazıyor

Hayranlık uyandıran bir gençlik görüyorum. Milletimize verdiğiniz güven için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Şu an burada güçlü Türkiye'nin temellerini atan özverili bir gençlik görüyorum.

"SAVUNMA SANAYİMİZ DESTAN YAZIYOR"

Engellere rağmen azmin neleri başarabildiğini görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayii'ne bakıyor. Savunma Sanayiimiz destan yazıyor. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak ama bizi yakalamıyorlar.

Bugünlere kolay gelmedik. Hayal görüyorsun diyenlere prim vermedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik. Mühendislerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik.