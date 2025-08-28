Video Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
28.08.2025 | 18:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayinin her alanda destan yazdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bugünlere kolay gelmedik. Hayal görüyorsun diyenlere prim vermedik. Olmaz diyenlere aldırmadık. Dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik." dedi. Erdoğan, Zafer Haftası'nda savunma sanayi alanında üç gurur verici adımın aynı attıklarına dikkat çekerek, ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini ve Çelik Kubbe sistemlerini envantere alındığını ifade etti.

