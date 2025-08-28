Haberler Gündem Haberleri DEM Parti heyeti, İmralı'da Öcalan ile görüştü
Giriş Tarihi: 28.8.2025 20:39

DEM Parti heyeti, İmralı'da Öcalan ile görüştü

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştü.

DHA
DEM Parti heyeti, İmralı’da Öcalan ile görüştü

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEM Parti heyeti, İmralı'da Öcalan ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz