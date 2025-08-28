Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail yayılmacılığı bölge için büyük tehdit

Dışileri Bakanı Fidan, bir televizyon programında konuk olarak başta Gazze'deki soykırım olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin meselesi dünyanın herhangi bir yerinde devam eden meseleler gibi değil. Cumhurbaşkanı'mızın en başta ortaya koyduğu vizyonu daha ileriye taşıyarak bu meselede mesafeler kat ettik. Bu konuda dünyanın retoriği değişti. Filistin'deki şehitlerin kanı, yeryüzündeki adaletsizliğin değişmesine zemin hazırlayacaktı.

Bu konuda atılan her türlü adım fayda gösteriyor gibi olmasa da orta ve uzun vadede mutlaka etkili olacaktır. Daha profesyonel düşünerek mücadele etmemiz gerekiyor. Geçmişte de çok dram oldu, 1967 savaşları gibi. Biz diyoruz ki tarihten ders çıkaralım. İsrail 67 sınırlarının ilerisine giderek yayılmacılık uyguluyor. Filistin, İslam dünyasının jeostratejik sorunu haline dönüşüyor. İsrail yayılmacılığının bölge için büyük bir tehdit olduğu netlik kazanmıştır.

ABD'NİN İSRAİL-FİLİSTİN POLİTİKALARI

İsrail'i durdurma konusunda en fazla aracı olan ABD bunu kullanamıyor. ABD, kendi değerlerine ters olan ne varsa savunan bir ülkeyi savunma durumuna düşüyor. Amerikan politik sistemi mutlaka kendini sorgulayacaktır. Halktan destek getirmeyeceği kesin. Bu politikaya yalnız belli lobilerden destek gelir.