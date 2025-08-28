Haberler Gündem Haberleri İzmir açık hava çöplüğüne döndü
Giriş Tarihi: 28.8.2025

İzmir açık hava çöplüğüne döndü

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İzmir açık hava çöplüğüne döndü
İzmir Buca'da aylardır süren çöp sorunu, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklarda günlerce toplanmayan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle çevreye dayanılmaz kötü kokular yayıyor. Buca Belediyesi'nin çözüm bulamadığı çöp dağları, zaman zaman yangınların da çıkmasına yol açıyor. Buca'nın Seyhan Mahallesi hat boyunda çöp ve sanayi atıklarının biriktiği alanda dün yine yangın çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yangın çıkan bölgede inceleme yaptı. Esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan Çankırı "Çöpler toplanmadığı için sokak ortasında yakılıyor. Burada maske takmadan dolaşmak çok zor. CHP yönetiminde İzmir adeta artık açık hava çöplüğüne dönüştü. Körfez kokuyor, çöp dağları büyüyor. Vatandaşın gündemi çöp, koku, susuzluk iken; muhalefetin gündemi parti içi hesaplar ve cezaevi ziyaretleri" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir açık hava çöplüğüne döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz