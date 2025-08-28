Selçuk Bayraktar: "Deniz havacılığında yeni bir çağ başlattık"

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video

"Baykar, dünyanın en büyük insansız hava aracının üreticisi"



Festival kapsamında milli fırkateyn, atmaca güdümlü füze ve Gölcük Tersanesi'nde üretilmiş denizaltının da sergilendiğini kaydeden Bayraktar, "Bütün bu eserler son 20 senede milli savunma sanayi vizyonuyla gerçekleşmiş oldu. Ve tam bağımsız olmamız açısından çok önemli. Bütün bu eserleri burada geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesi açısından gelip milletimizin deneyimlemesi, gençlerimizin deneyimlemesi çok kıymetli. Geçmişte baktığımızda biz bu eserleri ancak yurt dışından çok yüksek bedeller ödeyerek tedarik edebilirdik Ama bugüne baktığımızda bizim Milli SİHA'larımız şu anda dünya SİHA ihracat pazarının %65'ine sahip. Baykar, dünyanın en büyük insansız hava aracının üreticisi. Sadece SİHA'lar değil, üzerindeki bütün o gelişmiş elektronik sistemler de Türkiye'de çok ileri bir noktaya geldi. Daha öncesinde yarı yarıya seviyelerdeyken, kapasite ve teknoloji anlamında. Şimdi 2 kat daha iyi eserler geliştirilebiliyor." dedi.



Selçuk Bayraktar konuşmasının devamında, "Bugün şehit yakınlarımızı, donanma personelinin ailelerini ağırlıyoruz. Yarından itibaren tüm halkımıza açık olacak. TEKNOFEST sayfasından kayıt yaptırarak herkesi TEKNOFEST Mavi Vatan'a İstanbul Tersanesi'ne bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.