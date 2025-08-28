Video Haber Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video

28.08.2025 | 16:10

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlik alanında açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selçuk Bayraktar’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da açıklamalar | Video 08:00
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video 28.08.2025 | 16:10
İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video 03:46
İstanbul’da 10 ilçede suç çetelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi: 29 şüpheli yakalandı | Video 28.08.2025 | 14:56
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 05:30
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 28.08.2025 | 13:11
Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video 01:32
Beyoğlu’nda Özgür Özel’in mitinginde darbe çağrısı! Polise böyle saldırdılar | Video 28.08.2025 | 10:33
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video 05:32
Çelik Kubbe nedir? Bileşenlerinde neler var? | Video 28.08.2025 | 09:18
İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:51
İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı | Video 28.08.2025 | 08:29
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 31:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 27.08.2025 | 18:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Çelik Kubbe paylaşımı | Video 02:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı | Video 27.08.2025 | 15:06
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi | Video 00:34
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 12:20
Öğrenciye fahiş fiyata okuma kitabı! Özel okulların ‘ücret tarifesi’ şoke etti | Video 02:02
Öğrenciye fahiş fiyata okuma kitabı! Özel okulların ‘ücret tarifesi’ şoke etti | Video 27.08.2025 | 11:34
İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak’ta göreve başladı | Video 01:02
İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı | Video 27.08.2025 | 10:58
Ücretsiz ders kitapları okullara ulaştı | Video 03:40
Ücretsiz ders kitapları okullara ulaştı | Video 27.08.2025 | 10:36
Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere 3 ayrı operasyon | Video 00:46
Konya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere 3 ayrı operasyon | Video 27.08.2025 | 08:16
İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 750 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 00:52
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 750 bin uyuşturucu hap yakalandı | Video 27.08.2025 | 08:42
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntülerini ATV ortaya çıkarttı! 04:05
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntülerini ATV ortaya çıkarttı! 26.08.2025 | 19:32
Hilal Kaplan | Emine Erdoğan’dan vicdan diplomasisi 03:31
Hilal Kaplan | Emine Erdoğan'dan vicdan diplomasisi 26.08.2025 | 16:27
Yavuz Donat | 26 Ağustos... Gece sabaha karşı 09:34
Yavuz Donat | 26 Ağustos... Gece sabaha karşı 26.08.2025 | 16:25
Mahmut Övür | ‘Pis işler’ kronolojisi 04:49
Mahmut Övür | ‘Pis işler’ kronolojisi 26.08.2025 | 16:23
Bercan Tutar | Gazze tsunamisi Atlantik’i sarsıyor 04:48
Bercan Tutar | Gazze tsunamisi Atlantik'i sarsıyor 26.08.2025 | 16:18
Memur maaş zammı için %11+7 teklifi değişmedi | Video 02:18
Memur maaş zammı için %11+7 teklifi değişmedi | Video 26.08.2025 | 15:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY